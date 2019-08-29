Hasan Yasir Bora YEDAŞ Genel Müdürü oldu Samsun, Sinop, Çorum, Ordu ve Amasya illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi’nde (YEDAŞ) Genel Müdürlük görevine Hasan Yasir Bora atandı.

Samsun, Sinop, Çorum, Ordu ve Amasya illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi’nde (YEDAŞ) Genel Müdürlük görevine Hasan Yasir Bora atandı. Bora, yeni görevini 1 Ağustos 2019 tarihinde devraldı.



Hasan Yasir Bora kimdir?

1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi(YTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra; 1998-2000 yılları arasında Sakarya Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eğitimini ve ardından 2012-2014 yılları arasında da MBA eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına 1996 yılında İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’de başlayan Bora, 2004 yılında Arsan Doğalgaz Dağıtım Şirketi’nde Proje Koordinatörü olarak devam etti. 2007 yılında Kayserigaz’da çalışmaya başlayan Bora, 2010-2017 yılları arasında Genel Müdür olarak görev aldı. 2017 yılında EWE Turkey Holding A.Ş.’nde operasyondan sorumlu Genel Müdür (COO) olarak atanan Bora, son olarak mevcut rolü ile birlikte Bursagaz A.Ş., Kayserigaz A.Ş. Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütmekteydi. 20 yılı aşkın süredir enerji sektörünün çeşitli alanlarında deneyimi bulunan Bora, 1 Ağustos 2019 itibarıyla YEDAŞ’ta görevine başladı.

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