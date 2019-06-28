Hasan Taşkın’dan Yeni Yargı Reformu yorumu! ‘Bu madde yasalaşırsa tüm gazeteler batar’

Murathan Seyitoğlu Ankara Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan bilgilere göre, sadece elektronik ortamda satış yapılması ve gazete ilanlarının kaldırılması suretiyle takip masraflarının azaltılması amaçlanıyor. Ulusal ve yerel tüm gazeteler, konumları ve tirajlarına göre Basın İlan Kurumu’ndan icra iflas ilanları almaktadır. Bu ilanlar tüm gazetelerin yaşamasında yüzde 80 maddi katkı sunmaktadır" diye yazan Hasan Taşkın, "Bu hedefin yasalaşması halinde hiç abartmıyorum, neredeyse tüm gazeteler batar" diyor.

İşte Hasan Taşkın'ın “Yasalaşırsa tüm gazeteler batar!...” başlıklı yazısı:

Adalet Bakanlığı’nca, 2019-2023 yıllarında adalet ve yargı alanında atılacak adımlara yönelik hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili ilk yargı paketinin birkaç gün içerisinde TBMM’ye gelmesi bekleniyor.

Strateji belgesinde tutuklama tedbirinin kapsamının daraltılarak, ifade özgürlüğü ile ilgili suçlarda uygulanmasının engellenmesi de var. Ayrıca AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik engellerin kaldırılması ilkesinin etkin biçimde uygulanabilmesi de.

Pakette bunun dışında adalete erişim konusunda da çok sayıda başlık var. Tutuklama kararlarına karşı kanun yollarının güçlendirilmesi, hakim ve savcılara coğrafi güvence getirilmesi, AİHM ve yargı kararlarının uygulanmasının sağlanmasına yönelik güvencelerin arttırılması bunlardan bazıları. Davaların hızlandırılması, arabuluculuk gibi yolların arttırılması da belgede yer alıyor.

Strateji belgesinde yer alan başlıklar, aşama taslak haline getirilecek. Birinci Yargı Paketi de bu kapsamda hazırlandı ve kısa zaman içerisinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

Strateji belgesine göre özellikle adalete erişim ve ifade özgürlüğü başlıklarında düzenlemeler yer alacak. Adalete erişim konusundaki teknik düzenlemeler, davaların daha hızlı görülmesi, arabuluculuk ve uzlaştırma kapsamındaki suç türlerinin sayısının arttırılması gibi alanları kapsayacak.

Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde belki de gazetecilerin gözünden kaçan ama bütün gazeteleri ilgilendiren bir başlık da var.

Strateji belgesinin 88. sayfasında ‘İcra ve İflas Sistemi’nin yönetim, personel ve teşkilat yapısı güçlendirilecek’ başlığı altında icra harç ve masraflarının azaltılmasına yönelik çalışmalar öngörülüyor.

Belgede, sadece elektronik ortamda satış yapılması ve gazete ilanlarının kaldırılması suretiyle takip masraflarının azaltılması amaçlanıyor.

Ulusal ve yerel tüm gazeteler, konumları ve tirajlarına göre Basın İlan Kurumu’ndan icra iflas ilanları almaktadır. Bu ilanlar tüm gazetelerin yaşamasında yüzde 80 maddi katkı sunmaktadır. Bu hedefin yasalaşması halinde hiç abartmıyorum, neredeyse tüm gazeteler batar. Böylece basılı gazete döneminin kapanması hızlanmış olur.

AK Parti Konya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Gülay Samancı ile bu durumu konuşmak üzere Yeniçağ Gazetesi Yazarı Orhan Uğuroğlu, Yeni Akit Muhabiri Mehmet Özmen ve bendeniz Diriliş Postası Ankara Temsilcisi olarak ziyaret edip fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Samancı, konuyu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile konuşacağını ifade etti ve gözden kaçmış bir hata varsa bu hatadan dönüleceğini ifade etti. İlgi ve desteğine teşekkür ederiz.

Dilerim yazılı basının batmasına izin verilmez.

Selam ve dua ile…