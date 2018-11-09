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Hasan Şaş'tan TFF'ye Hz. Ali'nin sözüyle gönderme

PFDK tarafından 8 maç ceza alan Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

09 Kasım 2018 Cuma 20:36
Hasan Şaş'tan TFF'ye Hz. Ali'nin sözüyle gönderme

Olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK tarafından 8 maç ceza verilen Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

TFF'ye gönderme yaptı

Şaş, yaptığım paylaşımda TFF'ye gönderme yaparken, haksızlığa karşı boyun eğilmemesi gerektiğinin mesajını verdi.

"Haksızlık karşısında eğilmeyiz"

Hasan Şaş, paylaşımında Hz. Ali'nin söylediği ''Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber, şerefinizi de kaybedersiniz.'' sözlerini kulandı.

İşte Hasan Şaş'ın o paylaşımı;

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 20:36
  1. Hasan Şaş'tan Hz. Ali paylaşımı
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