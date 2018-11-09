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Hasan Şaş'tan sert mesaj! 'Haksızlık karşısında...'

Olaylı derbi sonrası PFDK tarafından 8 maç ceza alan Hasan Şaş, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

09 Kasım 2018 Cuma 20:11
Hasan Şaş'tan sert mesaj! 'Haksızlık karşısında...'

PFDK tarafından 8 maç ceza alan Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK tarafından 8 maç ceza verilen Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hasan Şaş, paylaşımında Hz. Ali'nin söylediği ''Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber, şerefinizi de kaybedersiniz.'' sözlerini kulandı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 20:11
  1. hasan şaş
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

  • Dalman Dalman 48 dk önce
    Teknik adam olarak takip futbolcu kardeşlerini döverken aynı paylaşımda bulunana.utanmalisin hala konusuyorsun
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