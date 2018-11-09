Hasan Şaş'tan sert mesaj! 'Haksızlık karşısında...'
Olaylı derbi sonrası PFDK tarafından 8 maç ceza alan Hasan Şaş, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.09 Kasım 2018 Cuma 20:11
PFDK tarafından 8 maç ceza alan Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK tarafından 8 maç ceza verilen Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Hasan Şaş, paylaşımında Hz. Ali'nin söylediği ''Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber, şerefinizi de kaybedersiniz.'' sözlerini kulandı.
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