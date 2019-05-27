Hasan Şaş'a büyük şok! Ceza geliyor Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Medipol Başakşehir maçındaki saldırı ve hakaretleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, saldırı ve hakaret sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesi aracılığıyla yapılan disiplin sevki açıklamasına göre, kulübün yöneticilerinden Şükrü Hanedar da hakaret sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Konu ile ilgili şu açıklama yapıldı: GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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