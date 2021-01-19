Hasan Sabbah nasıl öldü? Hasan Sabbah gerçekte nasıl öldü?

Ele geçirdiği Alamut Kalesi'nde Haşhaşiler'in eğitimini veren Hasan Sabbah, tarihin ilk suikastçilerini yetiştirmesiyle bilinir. Hasan Sabbah, Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında büyük rolü olan kişilerden birisiydi. Hasan Sabbah’ın kurduğu yapı günümüzde FETÖ’ye benzerlik gösteriyordu. Peki Hasan Sabbah nasıl öldü? Hasan Sabbāh veya tam adıyla Hasan bin Ali bin Muhammad bin Cafer bin el-Hüseyin bin Muhammed bin el-Sabbah el-Himyari 1050 yılında doğdu ve 12 Haziran 1124 tarihinde öldü. Mayıs 1124'te hastalanıp yatağa düşen Hasan Sabbah, ölümünün yaklaştığını düşünerek halefi olması için Lemeser Kalesi komutanı Kiya Buzrug Ummid'i seçti. Ebu Ali'yi sağına oturttu ve kendisini misyonerlik faaliyetlerinin başına getirdi. Kasranlı Adem'in Oğlu Hasan'ı sağına ve ordularının komutanı Kiya Ebu Cafer'i de önüne oturttu ve onlara imamın gelip devletin başına geçeceği güne dek Kiya Buzrug Ummid'in liderliğinde uyum içinde çalışmalarını salık verdi ve 23 Mayıs 1124 Cuma günü öldü.

Uyanış Büyük Selçuklu 18. Bölüm izle