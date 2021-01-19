  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarih Hasan Sabbah nasıl öldü? Hasan Sabbah gerçekte nasıl öldü?
Tarih

Hasan Sabbah nasıl öldü? Hasan Sabbah gerçekte nasıl öldü?

Hasan Sabbah’ı kim öldürmüştür, Hasan Sabbah ne zaman öldü? soruları Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranları tarafından merak ediliyor. Uyanış Büyük Selçuklu’da Selçuklu Devletinin ezeli düşmanı Batınilerin lideri Hasan Sabbah olduğu ortaya çıkmasından sonra Sulan Melikşah, Hasan Sabbah’ı bir uçurumun kenarında ablukaya aldı. Batınilerin lideri Sabbah ise yakalanmamak için uçurumdan atıyla birlikte atladı. Peki tarihde Hasan Sabbah nasıl öldü?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:15:00 - 2021-01-19 09:20:38
Hasan Sabbah nasıl öldü? Hasan Sabbah gerçekte nasıl öldü?

Ele geçirdiği Alamut Kalesi'nde Haşhaşiler'in eğitimini veren Hasan Sabbah, tarihin ilk suikastçilerini yetiştirmesiyle bilinir. Hasan Sabbah, Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında büyük rolü olan kişilerden birisiydi. Hasan Sabbah’ın kurduğu yapı günümüzde FETÖ’ye benzerlik gösteriyordu. Peki Hasan Sabbah nasıl öldü? Hasan Sabbāh veya tam adıyla Hasan bin Ali bin Muhammad bin Cafer bin el-Hüseyin bin Muhammed bin el-Sabbah el-Himyari 1050 yılında doğdu ve 12 Haziran 1124 tarihinde öldü.  Mayıs 1124'te hastalanıp yatağa düşen Hasan Sabbah, ölümünün yaklaştığını düşünerek halefi olması için Lemeser Kalesi komutanı Kiya Buzrug Ummid'i seçti. Ebu Ali'yi sağına oturttu ve kendisini misyonerlik faaliyetlerinin başına getirdi. Kasranlı Adem'in Oğlu Hasan'ı sağına ve ordularının komutanı Kiya Ebu Cafer'i de önüne oturttu ve onlara imamın gelip devletin başına geçeceği güne dek Kiya Buzrug Ummid'in liderliğinde uyum içinde çalışmalarını salık verdi ve 23 Mayıs 1124 Cuma günü öldü.

Uyanış Büyük Selçuklu 18. Bölüm izle

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mesut Özil sözleri sonrası Heiko Maas şoka uğradı
Spor

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mesut Özil sözleri sonrası Heiko Maas şoka uğradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı basın toplantısında, mevkidaşına dönerek, "Umarım Mesut Özi..
İran'dan geldi! Türkiye'yi harekete geçiren ihbar
Gündem

İran'dan geldi! Türkiye'yi harekete geçiren ihbar

İran askeri tarafından, sınır bölgesinde 5 İranlı şahsın çığ altında kaldığı ihbarı yapıldı.

AK Parti'den sert tepki! Dikkat çeken benzetme
Gündem

AK Parti'den sert tepki! Dikkat çeken benzetme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "sözde cumhurbaşkanı" çıkışını ile ilgili 27 nisan pos..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay