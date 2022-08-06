Hasan Pezük kimdir nereli kaç yaşında? Hasan Pezük hangi hayatı ve biyografisi!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük atandı. TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ufuk Yalçın atandı. Peki Hasan Pezük Kimdir, nereli? İşte Hasan Pezük hayatı ve biyografisi:

Hasan Pezük Kimdir?

Hasan Pezük, 1970 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu.

1996 yılında ilk göreve başladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğünde; Yapı Bakım Onarım, Raylı Sistemler ve Makina İkmal Daire Başkanlıklarında Mühendis, Kontrol Amiri, Özel Projeler Müdürlüğünde Raylı Sistem Proje Yöneticiliği görevlerinde bulundu.

2006-2019 yılları arasında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğünde; Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğünde; Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünde orta kademe yönetici olarak görev yaptı. Kasım 2019’da bu görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Meslek hayatının büyük bölümünde raylı sistem projelerinin fizibilite, etüt, tasarım ve yapım aşamalarında başarılı çalışmalar yürüten Pezük, İstanbul’da metro ve tramvay sistemlerinin yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Raylı Sistem Hatlarının (Metro, Hafif Metro, Tramvay, Teleferik, Havaray) etüd-proje çalışmalarından başlayarak tüm yapım aktivitelerinin yönetilmesi, test ve devreye alma ile kabul işlemlerinde aktif olarak görev aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan metro, hafif metro ve tramvay araçlarının şartname hazırlama, ihale, temin ve test devreye alma süreçleri ile metro araçlarının yerlilik oranlarının artırılmasında başarılı çalışmalar yürüterek yerli sanayinin gelişimine katkı sağladı.

İstanbul genelindeki ana arter, cadde ve sokaklardaki aydınlatma sistemlerinde uzaktan kontrol, otomasyon uygulaması ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bina ve tesislerindeki enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları yürüttü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, İGDAŞ, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği ile İZBAN Yönetim Kurulu görevlerinde bulundu.

Kasım 2019 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğüne Müşavir olarak atandı.

Şubat 2020 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğünde Demiryolu Modernizasyon Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

2021 /12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Pezük evli ve bir çocuk babasıdır.