Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.

(https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (NOTER veya Aslının görülerek Dekanlık/Yüksekokul Sekreterliği tarafından onaylı hali)

3. Özgeçmiş,(YÖK EK-3 Formatında) (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden alınan belge)

5. Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

6. Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğini

gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

8. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge )

9. ALES Belgesi

10. YDS/YÖKDİL Sınav Sonuç Belgesi.

11. 2 Adet vesikalık veya biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

12. SGK Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar

getireceklerdir.) (e-Devlet üzerinden alınan belge)

13. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)



Adres:

Osmanlı Mah. Havalimanı Yolu Bulvarı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Şahinbey-GAZİANTEP

Tel: 0342 211 80 80/1130-1132 Faks: 0342 211 80 81 E-Mail: [email protected]

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