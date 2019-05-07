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Hasan Hüseyin’in yıldızı parlıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor’un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, oynadığı futbol ile adından söz ettiriyor.

07 Mayıs 2019 Salı 15:57
Hasan Hüseyin’in yıldızı parlıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor’un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, oynadığı futbol ile adından söz ettiriyor.


Spor Toto Süper Lig’de 37 puanla 17. sırada bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar, son haftalarda oldukça önemli bir çıkış gösteriyor. Bernard Mensah’ın sakatlanması sonrasında orta alanda görev almaya başlayan 25 yaşındaki futbolcu, attığı goller ile ön plana çıkıyor.


Bu sezon ilk kez Sivasspor deplasmanında gol atan Hasan Hüseyin, Trabzonspor ile oynanan lig müsabakasında 32. ve 63. dakikalarda attığı goller ile alkış aldı. Takımının 2-2’lik skoru yakalamasını sağlayan Hasan Hüseyin, 4-2 biten maçın ardından "Goller attığım için mutluyum ama keşke puan da alabilseydik. Trabzon’a puan için geldik. Geriye düşmemize rağmen beraberliği de yakaladık. Ancak konsantrasyon eksikliğinden ötürü yediğimiz goller bizi puandan etti. Önümüzde 3 maç var. Bu maçlardan gerekli puanları toplayıp ligi iyi bir noktada bitireceğimize inanıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 15:57
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