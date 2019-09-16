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Hasan Çavuşoğlu: ”Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yenmek kolay değil”

Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ”Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yenmek kolay değil.

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:56
Hasan Çavuşoğlu: ”Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yenmek kolay değil”

Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ”Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yenmek kolay değil. Ben de burada bütün teknik heyetimi ve bütün futbolcularımı ayrı ayrı kutluyorum” dedi.


Süper Lig’de 4’te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da Başkan Hasan Çavuşoğlu 3-1’lik Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.


Sezon kampında iyi hazırlandıklarını aktaran Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, istekleri oyuncuları da takımlarına kazandırdıklarını söyledi. Çavuşoğlu, ”Sezona iyi hazırlandık ve 4’de 4 yaptık. Tabii bu galibiyetler çok önemli ama bundan sonrası daha da önemli, henüz daha 4 maç oynadık. Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yenmek kolay değil. Ben de burada bütün teknik heyetimi ve bütün futbolcularımı ayrı ayrı kutluyorum. Hocamızın maç öncesi çalışmalarda her türlü emeğinin karşılığını bu maçta aldılar. 4’de 4 yaptık bizim için çok iyi oldu” dedi.


Maç yorumcularına değinen Başkan Çavuşoğlu, Alanyaspor yerine yenilen Fenerbahçe takımının konuşulacağını ifade etti. Çavuşoğlu, ”Yorumcuların birçoğu Fenerbahçe niye yenildi diye konuşacaklar. Yine Alanyaspor’u çok az konuşacaklar onu da biliyorum ama biz yolumuza devam edeceğiz. İyi şekilde takımımız galibiyet için sahaya çıkacaktır. Lideriz ama çok abartılacak ve büyütülecek bir şey değil. Geride mücadele edeceğimiz 30 maç var” diye konuştu.



Ozan Tufan:“Alanyaspor benim 2’inci evim oldu”


Çavuşoğlu ile selamlaşan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ise gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:


”Başkanımın ve Sergen hocamızın büyük çabalarıyla Alanya’ya geldim. Burada da bana sahip çıktılar, sağ olsunlar evlatları gibi gördüler. Onların sayesinde de bugün Fenerbahçe’nin kaptanlığını yaptım. Fenerbahçe’de ilk 11 oynadım. Onlar zaten benim o şekilde olmamı isterlerdi. Onlara teşekkür ederim. Allah razı olsun. Alanyaspor benim 2’inci evim oldu. Gerçekten çok iyi sahip çıktılar bana.”



Çavuşoğlu: ”Bundan sonrası esasen bizim için çok önemli”


Bir gazetecinin takımın bundan sonraki planlarını sorması üzerine tekrar konuşan Çavuşoğlu, "Ayağımızı sağlam basmamız lazım. 4’de 4 yapmakla bir şey tamamlanmıyor çünkü 30 maç var geride bundan sonrası esasen bizim için çok önemli. Bundan sonra daha iyi ve kontrollü bir şekilde emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah iyi futbolumuzu önümüzdeki dönemlerde de devam ettirmek istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:56
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