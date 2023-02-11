Karanlık geçmişi yeniden ayyuka çıktı! Babası ne ki oğlu ne olsun

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde "Baraj patladı" yalanının arkasından etkileşim soytarısı Oğuzhan Uğur çıktı.

"Hatay’da baraj patladı" yalanını sosyal medyada ilk servis eden kişinin Babala TV adlı hesabı yöneten Oğuzhan Uğur olduğu, diğer kişilerin de fenomen iddialı bu kişiyi kendilerine kaynak göstererek algı oluşturdukları belirlendi.

Depremde enkaz altında kalanları sağ salim kurtarmak için saniyelerle yarışılırken ortaya attığı asılsız iddia ile vatandaşları paniğe sevk edip arama kurtarma ekiplerinin işini yapmasına engel olan Oğuzhan Uğur'a çok sayıda tepki yağdı.

Babasının karanlık geçmişini akıllara getirdi

Yardım etmek bir yana dursun panik havası oluşturarak yetkililerin görevini yapmasına engel olan Oğuzhan Uğur'a vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi. Yaşanan bu gelişme Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur'un karanlık geçmişini bir kez daha akıllara getirdi.

Ergenekon davaları sırasında sorguya alınan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, örtülü ödenekten aldıkları paraların akibetini "devlet sırrı" diyerek kapatmaya kalkışmıştı.

Uğur, 28 Şubat Darbesi'nin de emir-komuta zinciri içinde yapıldığını söylemiş ve bunun suç olmadığını iddia etmişti.

Örtülü ödenek konusunda usulsüz ve derin operasyonlar için harcamalar yapıldığı iddialarına ilişkin ise Uğur, istihbari çalışmalarda kullandıkları haber alma ödeneğinin kullanılmasının Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) denetiminde olduğunu ve bu ödeneğin istihbarat birimleri tarafından kullanılması için devlet tarafından verildiğini savunmuştu.

Bu ödeneğin nerelerde kullanıldığının açıklanmasının mümkün olmadığını bunun devlet sırrı olduğunu dile getiren Uğur, istihbari çalışmalar sonucunda banka kanalıyla yapılan ödemelerin gizli hizmet gideri olduğunu ve örtülü ödenekten yapıldığı için belgelerin imha edildiğini söylemişti.

Hasan Atilla Uğur, Batı Çalışma Grubu’nun adını da 1996 ve 1997 yıllarında basından "orduda emir komuta zinciri içerisinde oluşturulmuş bir grup" olarak duyduğunu belirtti.

"Ceset sayısı çoğalınca elbiseleriyle gömdük"

"Bıçak Timi Soruşturması"nda 90'lı yıllarda Güneydoğu Bölgesinde korkunç olayların yaşandığı ortaya çıkmıştı.

O dönem Kızıltepe Belediyesi mezarlık işleri görevlisi olan bir tanık, "Özellikle 1993 yılında her gün kimliksiz bir iki ceset gelirdi. Önce İslami usullere göre defnediyorduk. Ceset sayısı artınca elbiseleriyle gömdük" demişti.

Bıçak Timi'nin Hasan Atilla Uğur tarafından kurulduğu ve yönetildiği iddia edilmişti.

12 faili meçhul cinayetin araştırıldığı soruşturmada Hasan Atilla Uğur’un yanı sıra Ahmet B., Ünal A., Abdurrahman K., Ramazan Ç., M. Salih K., M. Emin K., İsmet K. ve 1995 yılında Diyarbakır İl Jandarma Komutanı olduğu iddia edilen Eşref Hatipoğlu şüpheli olarak yer almıştı.

2008 yılında kazılan bir kuyudan çıkan kemiklerin iki kardeşe ait olduğu ortaya çıkarken, farklı adreslerde kazılar yapan savcılık, başka cesetlere de ulaşmıştı.