Hasan Ali Kaldırım en az 6 hafta yok Bayern Münih maçında sakatlanan Fenerbahçe’nin sol beki Hasan Ali Kaldırım’ın ayak tabanındaki zarların birinde yırtık olduğu, minimum 6 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Bayern Münih maçında sakatlanan Fenerbahçe’nin sol beki Hasan Ali Kaldırım’ın ayak tabanındaki zarların birinde yırtık olduğu, minimum 6 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Audi Cup’ta Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmaya 11’de başlayan Hasan Ali, yaşadığı sakatlıktan dolayı 23. dakikada yerini Nabil Dirar’a bırakmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun ayak tabanındaki zarlardan birinde yırtık olduğu, minimum 6 hafta sonra takıma birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Hasan Ali’nin Münih maçının devre arasında koltuk değnekleri ile görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

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