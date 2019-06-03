Hasan Ali, İngilizler’in radarında Fenerbahçe’nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, İngiliz ekiplerinin radarına girdi.

Fenerbahçe’nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, İngiliz ekiplerinin radarına girdi.

BBC’de yer habere göre, sarı-lacivertli oyuncu Hasan Ali Kaldırım’la Premier Lig ekiplerinden West Ham ilgileniyor.

İngiliz kulübünün 29 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonda kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtilirken, Kaldırım’ın da Ada’ya transfer olmaya sıcak baktığı haberde yer aldı.

West Hamlı yöneticilerin ilerleyen günlerde Fenerbahçe Kulübü’yle masaya oturacağı ifade edildi.

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