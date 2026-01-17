Has Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Has kelimesi, dilimize Arapçadan (ḫāṣṣ) geçmiş olan ve sıklıkla sıfat olarak karşımıza çıkan bir sözcüktür. Kelimenin kökeni, onun seçkinlik, özgünlük ve saflık gibi kavramlarla ilişkilendirilmesini sağlamıştır. Gündelik konuşma dilinde ve yazılı metinlerde, bir niteliği veya durumu vurgulamak amacıyla sıkça başvurulan bir ifadedir.

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde "has" ifadesinin temel anlamları genellikle dört ana başlık altında toplanır. Bunlardan ilki ve en yaygını, bir şeye veya bir kimseye "özgü" olmak, yani sadece ona ait bulunmaktır. İkinci temel anlamı ise "saf, katışıksız ve en iyi cinsten" olma durumunu ifade eder; bu kullanım genellikle ürünlerin veya maddelerin kalitesini belirtmek için kullanılır.

Has Kelimesinin Mecazi ve Tarihsel Anlamları

Has kelimesi, yalnızca somut anlamlarda değil, aynı zamanda mecazi ve tarihsel bağlamlarda da kullanılır. Mecazi olarak kullanıldığında, "iyi nitelikleri kendinde toplamış olan kişi" anlamını taşır. Örneğin, birinin karakterinin üstünlüğünü belirtmek için "O, adamın hasıdır" şeklinde bir cümle kurulabilir. Tarih biliminde ise bu kelime, Osmanlı döneminde hükümdara veya saraya özgü olan, özel olarak ayrılmış anlamına gelen "başmaklık" gibi kavramlarla ilişkilendirilmiştir. Bu çok yönlü anlam yelpazesi, has kelimesinin Türkçedeki zengin kullanım alanını göstermektedir.