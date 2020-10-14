Celaleddin Harezmşah dizisi için geri sayım başladı! Ekranlara geldiği günden bu yana ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul'un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni projesi "Celaleddin Harezmşah"ın dünyada büyük ses getireceğini ifade etti. Peki, dizi ne zaman yayınlanacak?

Harzemşah dizisi ne zaman başlayacak?

Eylül ayında TRT 1 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak olan Harzemşah dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Dizinin yapımcılığı ise Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ üstleniyor.

Toplamda 1 sezon çekilecek Harzemşah dizisi 60 dakikadan oluşacak 13 bölüm şeklinde izleyicisi karşısına çıkarılacak.

Harzemşah oyuncuları kimler?

Sadece Özbekistan değil dünyanın bir çok ülkesine şimdiden satılan Harzemşah dizisinde Türk oyuncuların yanında bir çok ünlü Özbek oyuncu da yer alacak.

Harzemşah dizisi çekimleri hem Özbekistan’da hem İstanbul’da yapılacak ve bine yakın kişi yer alacak.

Harzemşahlar dizisinin kadrosunda Emre Kıvılcım, Oğuzhan Yarımay, Cemal Hünal, Levent Özdilek, Javohir Zokirov, Yulduz Rajabova ve Shahzoda Matchanova yer alıyor.

Harzemşah dizisi nerede çekiliyor?

Mehmet Bozdağ, AA muhabirine, Özbekistan hükümetinin davetiyle geldiği Taşkent'te, gelecek ay çekimlerine başlayacakları "Celaleddin Harezmşah" dizisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özbek tarafının teklifi üzerine bir yıldır üzerinde durdukları Celaleddin Harezmşah dizisiyle ilgili çalışmaların sonuna geldiklerini belirten Bozdağ, gelecek ay oyuncu seçimlerinin ardından çekimlere başlayacakları bilgisini paylaştı.

Bozdağ, "Celaleddin Harezmşah dizisi vücuda geldiği vakit Türk-Özbek dostluğu adına büyük bir proje olacak." diyerek, dizinin, Özbekistan'ın tanıtılması hususunda da büyük bir vazife göreceğini ve dünyada büyük ses getireceğini vurguladı.