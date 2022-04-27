Harun Fatsa kimdir? Ankara İl Milli Eğitim Müdürü kim?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevden alındı, yerine Harun Fatsa getirildi.
27 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de atama kararları yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevden alındı, yerine Harun Fatsa getirildi. Peki, Harun Fatsa kim?
Peki, Harun Fatsa kim?
Aslen Ordulu olan Harun Fatsa, Ak Parti 24.dönem milletvekili Eyyüp Fatsa'nın kardeşidir. Harun Fatsa daha önce Nevşehir ve Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü, Lefkoşa Büyütelçiliği Eğitim Müşavirliği görevlerini yaptı.