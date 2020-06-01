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Aktüel

Hartum'da kısmi sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 22:38:56 -
Hartum'da kısmi sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatıldı

HARTUM (AA) - Sudan'da hükümet, başkent Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marttan bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını 2 hafta daha uzatma kararı aldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi ve Acil Durum Yüksek Komitesi Başkan Vekili Sıddık Tavır, yaptığı basın açıklamasında, 3 Haziran'dan itibaren Hartum'da sokağa çıkma yasağının 14 gün uzatıldığını belirtti.

Tavır, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen daha önceki yasakların aynen süreceğini ifade etti.

Karar uyarınca başkent Hartum’da 18 Haziran’a kadar 06.00-15.00 saatleri dışında, 15 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ülkede şimdiye kadar 5 bin 26 kişide Kovid-19 tespit edildi, 286 kişi yaşamını yitirdi.

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