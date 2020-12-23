  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Harranlı Hasan Hüseyin'in çalışma masası meslek lisesinde yapılacak
Aktüel

Harranlı Hasan Hüseyin'in çalışma masası meslek lisesinde yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tablet bilgisayarla ders çalışan Hasan Hüseyin isimli öğrencinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak meslek liselerinden çalışma masası yapılmasını istedi - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu da çalışma masasının Şanlıurfa Karaköprü GAP MTAL'da üretilerek öğrenciye ulaştırılacağını belirtti

Yeniakit Publisher
2020-12-23 20:12:56 -
Harranlı Hasan Hüseyin'in çalışma masası meslek lisesinde yapılacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tablet bilgisayarla ders çalışan "Hasan Hüseyin" isimli öğrencinin fotoğrafını paylaşarak meslek liselerinden çalışma masası yapılmasını istedi.

Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen tabletle ders çalışan bir öğrenciye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Harran'dan Hasan Hüseyin'in tableti ulaşmış. Çalışma masasını da meslek liselerimiz yapıp gönderir mi? Ne dersiniz." diye soran Bakan Selçuk, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'nu da etiketledi.

Selçuk'a yanıt veren Numanoğlu, mesleki ve teknik eğitim ailesi olarak Bakan Selçuk'un talimatları doğrultusunda salgın sürecinin başından bu yana üretimleriyle her zaman halkın yanında olduklarını belirtti.

Uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin gereksinimleri için de geceleri gündüze katmaya hazır olduklarını ifade eden Numanoğlu, şunları kaydetti:

"Bünyesinde mobilya ve iç mekan tasarımı alanı da olan ve adeta fabrika gibi çalışarak okul sıraları üreten Şanlıurfa Karaköprü GAP MTAL Harran'daki Hasan Hüseyin'in çalışma masasını önümüzdeki haftaya kadar üreterek ulaştıracak. Mesleki eğitim ailesi olarak saygılarımızı sunarız."

Numanoğlu, meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından Hasan Hüseyin'e bir de kütüphane yapılacağı bilgisini de paylaştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir
Dünya

Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir

Rusya'nın merak edilen kıtalararası balistik füzesi RS-28 Sarmat aktif hale getiriliyor. 10 adet Sarmat füzesinin ABD'yi yok edebileceği bel..
Alman muhabir şaştı kaldı! Aşıyı bulan Türk profesörün aşı yaptırması yasak
Sağlık

Alman muhabir şaştı kaldı! Aşıyı bulan Türk profesörün aşı yaptırması yasak

Koronavirüsün aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, kendilerinin aşı olmalarının yasak olduğunu açıkladı. Şahin, Alman muhabirin..
Önce Sözcü sonra Cumhuriyet... Hortumcu Cem Uzan’a kaporta cila!
Siyaset

Önce Sözcü sonra Cumhuriyet... Hortumcu Cem Uzan’a kaporta cila!

Solak medya son dönemde hortumcu Cem Uzan’ı cilalamaya hız verdi. Önce Sözcü şimdi de Cumhuriyet gazetesi hortumcuya mikrofon uzatarak AK Pa..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay