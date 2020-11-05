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Aktüel Harran Üniversitesi'nden "üç gün hastalığı"na karşı aşı çalışması
Aktüel

Harran Üniversitesi'nden "üç gün hastalığı"na karşı aşı çalışması

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:47:59 -
Harran Üniversitesi'nden "üç gün hastalığı"na karşı aşı çalışması

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi (HRÜ) Veterinerlik Fakültesince, büyükbaş hayvanlarda ölüme yol açan "üç gün hastalığı"na karşı yeni aşı geliştirme çalışmaları başlatıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veterinerlik Fakültesi bünyesindeki bilim insanları, 8 yıl aradan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülen ve etkili olan "üç gün" hastalığı için bir araya geldi.

Türkiye'de ilk kez 1985 yılında görülen, 1995, 1999, 2005, 2008 ve 2012 yıllarında bölgede etkili olan hastalığa karşı, Veterinerlik Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanlığı öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Çabalar, Doç. Dr. Veli Gülyaz, Dr. Fuat Özyörük, Dr. İrfan Özgünlük yeni aşı geliştirmek için çalışma yapmaya başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi işbirliğinde klinik semptomlar gösteren sığırların bulunduğu köylere giden bilim adamları, hastalığın belirtilerini gösteren hayvanlardan kan, kan serumu ve swap örnekleri topladı.

Hastalığı atlatmış hayvanlardan da örnekler alan ekip, hastalığa yol açan virüs üzerinde laboratuvar ortamında çalışma yürütüyor.

Ekip, geliştirmeyi hedeflediği yeni aşı ile gelecek yeni salgınlara karşı daha etkili bir koruma sağlamayı amaçlıyor.

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