Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli zammı fark ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak'ta ödenecek.

Malül ek ödemeleri ne kadar oldu?

Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk 3 ayı içinde ek ödemeleri yapılacak. Bu kapsamdaki 59 bin 258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308 milyon 742 bin 58 lira 77 kuruş oldu.

Harp veya vazife malullüğü aylığı ne kadar verilecek?

Buna göre, maluliyet derecesi 1 olanlara 9 bin 417 lira 80 kuruş, 2 olanlara 8 bin 476 lira 2 kuruş, 3 olanlara 7 bin 298 lira 80 kuruş, 4 olanlara 6 bin 592 lira 46 kuruş, 5 olanlara 5 bin 886 lira 13 kuruş, 6 olanlara 5 bin 179 lira 79 kuruş ödenecek.