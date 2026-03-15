Hark Adası’nda sır perdesi aralandı! Saldırı sonrası ilk görüntüler şoke etti

ABD’nin İran’ın can damarı Hark Adası’na yönelik gerçekleştirdiği gövde gösterisi, sahadaki gerçeklerle çarpıştı! Trump’ın "Askeri hedefleri yok ettik" iddialarına rağmen, uydu görüntüleri petrol tankerlerinin adadan yükleme yapmaya devam ettiğini kanıtladı.

ABD’nin İran petrol ihracatının kalbi olan Hark Adası’na düzenlediği saldırının üzerinden 2 gün geçmesine rağmen, bölgedeki sevkiyatın kesilmediği belgelendi. Küresel petrol trafiğini izleyen "tankertrackers"ın paylaştığı verilere göre, adada halen 5 tankere yükleme yapılıyor; İran ise "Her şey normal" mesajıyla ABD’ye meydan okuyor.

Küresel petrol ticaretini izleyen "tankertrackers"in uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre, ABD'nin Hark Adası'na saldırısından iki gün sonra adadan petrol sevkiyatı devam ediyor.

Buna göre, Hark Adası'ndan bir tankerin petrol yüklediği ve çevresinde de 7 tanker daha görüldüğü aktarıldı.

Adada 5 tankere yakıt yüklendiği ve 2 tankerin de yükleme için beklediği bilgisi verildi.

Basra Körfezi’nde, İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik stratejik noktalarından biri olarak biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart'ta İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu. Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini ifade etmişti.

İran, ABD'nin Hark Adası'na saldırısında sivil ve askeri kayıp yaşanmadığını ve petrol ihracatının normal şekilde devam ettiğini bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın enerji tesislerine saldırı tehditlerine, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız." diye yanıt vermişti.

 

