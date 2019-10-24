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"Haritayı kapatın" diyen Putin'e, Erdoğan'dan bomba cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, masadaki haritayı kapatmasını rica eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği cevap dikkat çekti.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:20
"Haritayı kapatın" diyen Putin'e, Erdoğan'dan bomba cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen kritik görüşmeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haritayı masaya koydu

Görüşmenin basına kapalı kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.

Çarpıcı cevap

Bu esnada Putin, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edip Erdoğan'dan masada açık duran dosyayı kapatmasını rica etti. Putin'in bu ricasını geri çevirmeyen Erdoğan, "Ne kadar çalıştığımızı görsünler" dedikten sonra dosyayı kapattı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:20
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Putin

YORUM YAZ

  • Veysel Veysel 9 sa önce
    Bankalar Yahudi kazanç odaklarıdır.Faizimi kaldırdınız ki Allah katında veya İslam alemi nazarında derece mi kat ettiniz. Hangisi acaba?
  • Yıldıray oğraşYıldıray oğraş10 sa önce
    Putinde mal oldu artık
  • Kadir yazKadir yaz14 sa önce
    Hangi habereyorum Yapacağız Kafayı mı yediniz
  • MazlumMazlum14 sa önce
    Yav he he
  • SALİHSALİH15 sa önce
    BU HABERİ YAPAN GAZATECİMİ DİR KÖŞE YAZARI MIDIR NEYSE ZEKASINA HASTAYIM
  • Çapanoğlu Çapanoğlu 15 sa önce
    Akilli adam şu reis. Gazetecilere göstermiş sonra nezaketenkapatmis. Fettoslardaterorist sevicilerde kudurmus
  • DeliDeli15 sa önce
    Yaw yeni akit. Yapma böyle yaw! Bak ağlıyorum şuan! Habercilik böyle olur işte! Hadi atayizler bunu da açıklayın :)))))
  • Coşkun AtakCoşkun Atak17 sa önce
    Vay canına.. ne müthiş bir cevap.. cevaba bakın cevaba.. çok müthiş ve anlamlı..
  • ali ekber 889ali ekber 88920 sa önce
    helâl olsun sana tayip baba
  • Nasıl yaniNasıl yani20 sa önce
    Bomba yanıt derken! Yani bu diyaloğun haber yapılıp böyle bir manşetle verilmesi? Gerçekten zaytungtan bir tık daha komiksiniz. Gerçek haberler değersizleşsin diye yapılan bu politikalardan artık millet sıkıldı!!!Ayrıca kimin egemen pozisyonda olduğu fotoda çok açık birisi sunum yapan öğrenci diğeri sunumu hiç umursamayıp başka işlerine odaklanmış öğretmen gibi duruyor..
  • Güvenilmez PUTİNGüvenilmez PUTİN20 sa önce
    PKK,yaterörist demeyenler Türkiye'nin DOSTU değildir. Haritayı kapatmak istemesinin nedeni ? A. Türkiyeyi küçük düşürmek. B. Benim dediklerim olacak. C. PKK,ya gizli destek. E. Suriye'de söz sahibi değilsiniz. ?
  • Eyy PutiiinnnEyy Putiiinnn20 sa önce
    Dünyada PKK'nın terör örgütü olduğunu herkes biliyor, ama yıllarca ekonomik işbirliği yaptığımız komşumuz Putin teröristlerle Kürtleri ayirmiyor. Rusya'nın iki yüzlü tavrı, güvenilmez PUTİN Hükümeti,ni kanıtlıyor. Nato
  • Nazım KARAMEHMETNazım KARAMEHMET21 sa önce
    Önemli olan alacağımızı almak, harita değil.
  • İşsiz İşsiz 22 sa önce
    Biri sonuç, diğer vitrin derdinde.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ22 sa önce
    AĞAMIZ EMİR VERDİ.KAPAT DEDİ VE KAPATTIK .
  • Tata TongaTata Tonga22 sa önce
    itibardan tasarruf olmaz... putin mobilyaları ikinci el almış... çok itibarsız bu putin çoooook...
  • fetösavarfetösavar23 sa önce
    Putin eski kgb olarak olaya zamanında el koymuş. haklı. gazeteci dediğin bi nevi casus. bugün burda yarın mossadda... en baba casus bile giremez putinin toplantısına ama gazeteci girer. o fotoğrafı süper makina ile çeker ve silintileri bile geri getirerek analız yapar...
  • ArifArif23 sa önce
    Bu millet putinin lafıyla mı iş yapıcak? Hiç kapatmasaymış

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