"Haritayı kapatın" diyen Putin'e, Erdoğan'dan bomba cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, masadaki haritayı kapatmasını rica eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği cevap dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen kritik görüşmeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Haritayı masaya koydu Görüşmenin basına kapalı kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu. Çarpıcı cevap Bu esnada Putin, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edip Erdoğan'dan masada açık duran dosyayı kapatmasını rica etti. Putin'in bu ricasını geri çevirmeyen Erdoğan, "Ne kadar çalıştığımızı görsünler" dedikten sonra dosyayı kapattı.

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