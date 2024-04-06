Harire (Mardin tatlısı) tarifi nasıl yapılır? Yiyenin ağzı açık kaldı, yapmak istediler...Harire tatlısı tarifi

Harire (Mardin Tatlısı)

Harire tatlısı puding gibi kasede sunulan bir Mardin tatlısıdır. Harire tatlısı üzüm pekmezi, un ve şekerin kaynatılarak karıştırılması ile ortaya çıkar ve kahverengi kıvamda cevizle birlikte sunulur. Peki, harire tatlısı nasıl yapılır? İşte harire tatlısı tarifi...

Tarifi İçin Malzemeler

500 ml soğuk süt

250 ml üzüm pekmezi

1 litre soğuk su

1 çay bardağı toz şeker

2 silme çay bardağı un

1 tatlı kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı tereyağı (parlaması için)

Üstüne;

Ceviz

Hindistan cevizi

Fındık

Harire (Mardin Tatlısı) Tarifi Nasıl Yapılır?

Şekeri önce pekmezi iyice yedirdikten sonra tadına bakın ona göre damağınıza göre hareket edin.

Şimdi tereyağı hariç tüm malzemeleri tencerede soğukken iyice karıştırın.

Kaynayınca altını kapatın ve tereyağını hızlıca yedirin.

Püf noktları: Kaselere paylaştırın üstüne Hindistan cevizi ve bol çekilmiş ceviz ve fındık serpin. İşte bu kadar. Soğutup servis edin.

Afiyet şifa olsun.



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