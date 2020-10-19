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Kültür - Sanat Harem-i Hümayun’un restore edilen 3 bölümü ziyarete açıldı
Kültür - Sanat

Harem-i Hümayun’un restore edilen 3 bölümü ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Milli Saraylar İdaresi’ne devriyle hız kazanan restorasyon çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:37:00 -
Harem-i Hümayun’un restore edilen 3 bölümü ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı’nın Harem-i Hümayun bölümünde yer alan Valide Taşlığı, Ocaklı Sofa ve Çeşmeli Sofa, 6 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine yeniden açıldı. Restorasyon sonrası yeni açılan mekanlar da Osmanlı Harem yönetiminin şekillendiği yapıları barındırması bakımından son derece önemli.

“Valide Taşlığı”

Bu alanlardan ilki Valide Taşlığı. Taşlık, Harem’i oluşturan binaların saray hiyerarşisine uygun olarak toplandığı merkez avlu konumunda. Klasik Anadolu ev mimarisini andıran bir avlu ve etrafında iki katlı yapılardan oluşuyor.

“Ocaklı Sofa”

Harem’de ziyarete açılan bir diğer önemli mekan, Kadınefendiler dairesi ile Çeşmeli Sofa arasında yer alan Ocaklı Sofa. Valide Taşlığı’ndan Taht Kapısı ile girilen Sofa, adını Harem’de bulunan en büyük ocağa ev sahipliği yapmasından alıyor.

Sofa, dikdörtgen planlı kubbe ile örtülü, kalem işlemeleri ve renkli çinilerle süslü. Sofa’ya açılan Taht Kapısı’nın kanatları sedef ve fildişi kakmalı. Kapının karşısında, Sofa’ya adını veren bronzdan mamul büyük bir ocak yer alıyor.

“Çeşmeli sofa”

Harem-i Hümayun’da yeni açılan mekanlardan biri de Çeşmeli Sofa. Ocaklı Sofa’nın içinden Çeşmeli Sofa’ya geçiş yapılıyor. Çeşmeli Sofa, Ocaklı Sofa ile Hünkar Sofası arasında bulunuyor. Adını, Osmanlı saray çeşmelerinin en güzellerinden birine sahip olmasından alıyor. Çeşmeli Sofa, şehzade ve kadınefendilerin padişah dairesine ve Hürkar Sofası’na girmek için bekledikleri yer. Bu konumuyla geçiş holü görevi görüyor.

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