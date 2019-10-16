‘Harekata destek veriyorsunuz’ deyip CHP binasını işgal ettiler!
Terör sevici solak bir grup, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdikleri gerekçesiyle CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasını bastı. Binayı işgal eden DEV-GÜÇ üyesi solaklar, harekat karşıtı pankart astı.16 Ekim 2019 Çarşamba 11:44
CHP Şişli İlçe Başkanlığı'nda, Gençliğin Devrimci Güçleri (DEV-GÜÇ) isimli solaklar tarafından işgal eyleminde bulunuldu.
Barış Pınarı Harekatı’na CHP’nin Meclis'te verdiği desteğe tepki gösterilen terör yanlısı eylemde, CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasına “Bu işgal AKP’yi kurtarma operasyonudur işgale dur de” yazılı pankart asıldı.
Eylemde, “Yaşasın hakların kardeşliği, savaşa hayır” sloganları atıldığı öğrenildi.
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