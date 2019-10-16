0553 313 94 23

‘Harekata destek veriyorsunuz’ deyip CHP binasını işgal ettiler!

Terör sevici solak bir grup, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdikleri gerekçesiyle CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasını bastı. Binayı işgal eden DEV-GÜÇ üyesi solaklar, harekat karşıtı pankart astı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:44
‘Harekata destek veriyorsunuz’ deyip CHP binasını işgal ettiler!

CHP Şişli İlçe Başkanlığı'nda, Gençliğin Devrimci Güçleri (DEV-GÜÇ) isimli solaklar tarafından işgal eyleminde bulunuldu.

Barış Pınarı Harekatı’na CHP’nin Meclis'te verdiği desteğe tepki gösterilen terör yanlısı eylemde, CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasına “Bu işgal AKP’yi kurtarma operasyonudur işgale dur de” yazılı pankart asıldı.

Eylemde, “Yaşasın hakların kardeşliği, savaşa hayır” sloganları atıldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:44
  1. CHP Şişli İlçe Başkanlığı
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Gençliğin Devrimci Güçleri (DEV-GÜÇ)

YORUM YAZ

  • PANOMANIPANOMANI2 dk önce
    GENE ICERDEKI TERÖRISTLER HARAKETE GECIRILDI DIKKAT TÜRKIYEM BUNLAR BATININ AJANLARIDIR HEPSI YALAN VE IFTIRA ILE TÜRKIYEYI BÖLMEK ISTEYEN BATI AJANLARIDI ISIMLERIDE KENDILERI GIBI YALANADIR .
  • fOREXfOREX3 dk önce
    CHP NIN HAREKATA DESTEK VERDIGI FILAN YOKDA, BUNLARIN DERDI, DAHA COK PKKYA DESTEK VERMELERINI UMUYORLARSIMIS ANLASILAN....AL GÜLÜM VER GÜLÜM, EKREME OY VEREN ERMENI VE KÜRTLERIN OYLARININ KARSILIGINI ISTIYORLAR.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara dikkat!
  1. Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara..
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a..
  3. Kıymalı lazanya nasıl yapılır? Lazanya..
  4. Burdur'da korkutan deprem
  5. ‘Harekata destek veriyorsunuz’ deyip..
  6. Ambargo yeni Türkiye’yi bağlamaz
  7. Quaresma'dan asker selamı açıklaması!
  8. Lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?
  9. Asker selamının sırrı ortaya çıktı:..
  10. Dünya gündemine bomba gibi düşmüştü!..
  11. Bahçeli'den sakal yorumlarına esprili..
  12. Başkentte pos cihazı tefeciliği yapan..
  13. CHP’li yönetime kayyım atandı!
  14. İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?..
  15. Ekrem İmamoğlu'ndan mangalcılara kötü..
  16. Sorun “politik işaret” ise, “haç..
  17. Malatya merkezli "torbacı" operasyonu:..
  18. İbrahim Kalın’dan DEAŞ açıklaması:..
  19. Kamuda personel alımı sürüyor
  20. Uğur soğutucuda kayyım kalktı
  21. NASA yeni uzay giysilerini tanıttı
  22. Münbiç'te devriye atan Rusya'dan..
  23. Perakende satış hacmi yüzde 0.3 arttı
  24. Ciro endeksi yüzde 2.8 arttı
  25. Bütçe gelirleri 9 ayda yüzde 19.6 arttı
  26. Yeni sanayi sitesi için 21 Ekim’de..
  27. Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı..
  28. Hizmet ihracatçılarının hedefi 150..
  29. Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete..
  30. 1 kişinin öldüğü Afgan kavgasında 8..
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama