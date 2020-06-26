Haramidere'de ıslah çalışmaları başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt'ta sağanak nedeniyle taşan Haramidere'nin yol açtığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, taşkın sonrası bölgede çalışmalara başlandı.

Ev ve iş yerlerinde oluşan çamur ve kirlilik, 3 gün boyunca onlarca araç ve yüzlerce personelle ortadan kaldırıldı.

Bölgede incelemelerde bulunan afet ve destek hizmetlerinden sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, ilk andan itibaren İSKİ ve İSTAÇ ekiplerinin Esenyurt'ta olduğunu belirterek, "İBB, bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla Haramidere Deresi'nin ıslahını yapacak. İSKİ, çalışmalara çarşamba günü başladı. Projeyi Mart 2021 tarihinde bitirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 66 milyonluk bir proje ile su taşıma kapasitesi 20 metreküpten 65 metreküpe çıkarılacak. Şimdiki yağışın üç katı yağsa bile dere taşmıyor olacak." ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının bölgede olduğunu bildiren Yazıcı, hem nakdi hem de eşya yardımı konusunda çalışmaların başladığını kaydetti.