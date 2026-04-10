Haraç vermeyen kebapçıyı kurşunlattı, öldürüldü
Adana'da bir kebapçıya haraç vermediği için düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen kişi, sokak ortasında infaz edildi.
13 Mart günü gece saatlerinde kentteki bir kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu tüfeklerle düzenlenen saldırının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 2 kişi yakalandı.
2 TETİKÇİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki sorgularında saldırıyı, iş yeri sahibinin kendilerinden istenen haracı ödememesi üzerine gerçekleştirdiklerini, kendilerini ise Mehmet Bülün'ün (32) yönlendirdiğini itiraf etti. 2 tetikçi tutuklandı. Soruşturma sürerken, 21 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bir cinayet ihbarı alan ekipler, adrese gittiklerinde Mehmet Bülün'ün vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Bülün'ün öldürülmesine ilişkin olayın çete işi hesaplaşamadan dolayı işlendiğini değerlendiren polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.