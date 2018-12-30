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Haraç için dükkanı basan kişilere ateş açtı: 1 yaralı

Kocaeli'deharaç olarak 400 bin TL almak amacıyla hurdacı dükkanını basan 5 kişiye iş yeri sahibi ateş açtı.

30 Aralık 2018 Pazar 17:18
Haraç için dükkanı basan kişilere ateş açtı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, haraç olarak 400 bin TL almak amacıyla hurdacı dükkanını basan 5 kişiye, iş yeri sahibinin kardeşinin rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Köseköy İstasyon Mahallesi Nizam Sokak'ta bulunan hurdacı dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi M.Ö.'yü (38), iddiaya göre, 27 Aralık'ta Kartepe'deki çay bahçesine çağıran N.M. (37), burada 400 bin TL talep ederek, parayı vermemesi durumunda kardeşi H.Ö.'yü öldüreceğini söyledi. Dün akşam saatlerinde de M.Ö.'yü arayan N.M., telefonda küfrederek, para talep etti. M.Ö.'nün elinde para olmadığını söylemesi üzerine yanına oğlu A.M.(18) ile B.B. (24), G.A. (25) ve K.Y.'yi (26) alan N.M., hurdacı dükkanına gitti. Dükkanın önünde tartışma çıkması üzerine N.M. ve yanındakiler, M.Ö. ile kardeşi H.Ö.'yü (31) yanlarında getirdikleri sopalarla dövmeye başladı. Bu sırada dükkanda bulunan ruhsatsız silahı alan H.Ö., kendisini korumak için etrafa rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan birinin N.M.'nin karın boşluğuna isabet etmesi üzerine yanındakiler, N.M.'yi alarak, olay yerinden kaçtı.

Hastanede gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, burada dükkan sahibi M.Ö. ile kardeşi H.Ö.'yü gözaltına aldı. Yaralanan N.M. ve yanındaki oğlu A.M. ile B.B., G.A. ve K.Y. ise Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince N.M.'nin tedavisi için gittikleri özel hastanede yakalanarak, gözaltına alındı. Dükkan sahibi M.Ö., emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, N.M. ise hastanede tedaviye alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.M., B.B., G.A., K.Y. ve H.Ö., adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:18
  1. Haraç için dükkanı basan kişilere ateş açtı
  2. Kocaeli
  3. Kartepe
  4. haraç kavgası

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