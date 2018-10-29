Hapları bırak gülümse



Gülmenin, gülümsemenin sinirler üzerinde sakinleştirici bir etkisi var. Dolayısıyla haplarda huzur, sağlık arayanlara uzmanlar gülümsemeyi tavsiye ediyorlar. Günde sadece bir dakikalık bir gülmenin 45 dakikalık bir rahatlamaya eşdeğer olduğunu söylüyorlar. Hatta son zamanlarda yapılan birçok çalışma gülmenin kalp hastalıkları riskini bile azalttığını gösteriyor. Hatta günde 10 dakikalık bir gülmenin sağlık için en iyi ilaç..

Gülmenin insanlara psikolojik olarak çok faydası var. Bir kere kendinizi tüy gibi hafif ve rahatlamış hissedersiniz. O an kafanızdaki bütün sorunlardan kurtulursunuz. Kararsız kaldığınız pek çok konuda bile daha rahat karar verirsiniz.



Gülmek, kalbe de faydalı çünki, kalp krizi riskini azaltıyor.

Güldüğümüzde neler oluyor?

Güldüğümüzde, beden yapımızın gerçek bir masajla iyileşmesine sebep oluyor. Çünkü gülme esnasında diyaframın kasılması karaciğer, dalak, mide, bağırsak gibi bazı organlarımızı uyarıyor. Aynı zamanda yüz, boyun, kol, karın gibi kaslarımızı gevşetiyor. Gülmek beynin haberci dopamin kullanan parçalarını harekete geçiriyor.

Gülümsemek ağrıları hafifletiyor

Son birkaç yıldır gülmenin faydaları medikal anlamda da tartışılıyor. Tartışılan konu ise gülmenin tedavi edici bir yönü olması. Güldüğümüzde salınan hormonlar bizi maksimum derecede dinamik kılar ve acı, ağrı gibi hisleri azaltır.



Acı eşiği esnasında da gülme eylemi çoğalmaktadır. Bazı araştırmacılar bu durumun imüniter sistemle alakalı olduğunu söylüyorlar.

Yani güldüğümüz zaman, tükürük salgılarımızdaki antikorlar çoğalır ve böylece biz de nezle gibi enfeksiyonlardan daha az zarar görürüz.

Uzmanlar insanın kimi zaman kendisiyle dalga geçip gülmesinin bile iyi geldiğini söylüyorlar. İnsanın kimi zaman kendi hatalarıyla bile dalga geçebiliyor olması (tabii bir yandan da dersini alarak), herşeyi ciddiye alıp melankoli yaşamaması kişisel gelişim açısından tahmin edebileceğinizden çok daha önemli.

Tebessüm, girdiği her ortama anlayışı, nahifliği, ince bir ruhu da beraberinde getirir. Gülümsemenin yaşama sevincini arttırdığını ve şifa kaynağı olduğunu, negatif duygu ve düşüncelerinizi ortadan kaldırarak kendi ruh bütünlüğünüzü sağladığını, olumlu bir motivasyon olduğunu, her kapıyı açtığını, size çok yakıştığını, gülmek için gelişmiş bir espri anlayışıyla doğmanız gerekmediğini, bedava olduğunu, sabahları gülümseyerek güne başlamanın hayatınıza kazandıracaklarını, büyük bir değişim aracı olduğunu, kalpleri birbirine yaklaştırdığını, sahtesinin iyot gibi ortaya çıkacağını, sorunlarınızı çözme konusunda size yeni yollar denemeniz yönünde cesaret vereceğini, çünkü olaylara başka bir perspektiften bakmanıza yardımcı olacağını, iletişimi güçlendireceğini ve kendinize olan güveninizi arttıracağını, herhalde biliyorsunuz..