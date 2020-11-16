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Aktüel Hapishanedeki Filistinli tutuklu için nikah töreni ve doğum günü kutlaması yapıldı
Aktüel

Hapishanedeki Filistinli tutuklu için nikah töreni ve doğum günü kutlaması yapıldı

Etkinlik kapsamında, Filistinli tutuklunun çıkardığı kitap da tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:58:29 -
Hapishanedeki Filistinli tutuklu için nikah töreni ve doğum günü kutlaması yapıldı

RAMALLAH (AA) - İsrail yönetiminin, 8 defa müebbet hapse mahkum ettiği Filistinli Usame el-Aşkar için nikah töreni ve doğum günü etkinliği düzenlendi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin, Ramallah'ta düzenlediği etkinlikte Aşkar'ın, Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti sakinlerinden Menar Halavi ile nikahı kıyıldı.

Etkinlikte ayrıca, Aşkar'ın hapisteyken yazdığı ve "Hapishanenin Başka Bir Tadı Var" ismini taşıyan kitabının piyasaya çıkışı ve 38'inci yaş günü de kutlandı.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşkar'ın, hem nikahını kıydıklarını hem de doğum gününü ve kitabının piyasaya çıkışını kutladıklarını belirterek, bununla bütün dünyaya "Filistin halkının yenilmeyeceği" mesajını verdiklerini kaydetti.

Ebubekir, Aşkar'ın, hapiste olduğu süre boyunca kendini ilme ve okumaya verdiğini, lise diploması aldığını, bir kitap ve onlarca makale yazdığını ifade etti.

İsrail tarafından, 2. İntifada döneminde, Fetih Hareketi'nin askeri kanadı Aksa Şehitleri Tugayına liderlik etmekle suçlanan Aşkar, 8 defa müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aşkar'ın bu yıl, İsrail hapishanelerinde 19'uncu yılını doldurduğu belirtildi.


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