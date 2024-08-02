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Gündem Haniye’nin cenazesine Türkiye’den üst düzey katılım
Gündem

Haniye’nin cenazesine Türkiye’den üst düzey katılım

Yeniakit Publisher
2024-08-02 16:03:00 - 2024-08-02 16:15:52
Haniye’nin cenazesine Türkiye’den üst düzey katılım

Tahran’da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Katar’daki cenaze merasimine Türkiye’den üst düzey katılım gerçekleşti.

Dün akşam saatlerinde Tahran'dan Katar'a getirilen Haniye'nin cenazesi, hastane morgundan alınarak İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip, Haniye için cenaze töreni düzenlendi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin kıldırdığı cenaze namazına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de katıldı.

Çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı.


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Törenin ardından İsrail karşıtı sloganlar, dualar ve tekbirlerle uğurlanan Haniye'nin naaşı, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.

Defin işleminin ardından Kurtulmuş ve Yılmaz, İsmail Haniye'nin oğlu Abdusselam Haniye ve torunlarına taziyelerini iletti.

Kurtulmuş, burada Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal ile görüşerek taziyelerini iletti.

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