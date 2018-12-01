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Hanımların ezeli derdi 'ütü'

Hanımların ezeli derdidir ütü. Fakat son yıllarda az da olsa bu meşakkatli iş bazı kolaylıklara kavuştu. Hem ütüler hafifledi, hem buharla ütülemenin fonksiyonları arttı. Bu arada ütülerin tabanları da kumaş üzerinde adeta kayarcasına ilerler oldu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:35
Hanımların ezeli derdi 'ütü'

Ütü yaparken, uygun hareket ve çalışma biçimini kullanmalısınız. Ortadan başlayıp dışa doğru çalışın. Sertçe bastırmaya gerek yoktur, özellikle buhar kullanırken, çünkü işi yapan buharın gücüdür, ağırlık değil.

İşte ütüleme hakkında hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...

Isı nasıl ayarlanır?

Dolabınızda çok değişik kumaştan ütülenecek bulunur. Bunların her birini farklı bir ısıyla ütülemek gerekir.

- Sentetikler ve ipek kumaşlar için düşük ve orta ısılar yeterlidir.

- Pamuklu ve ketenler için yüksek ısı kullanın.

- Yünlüleri orta veya yüksek ısıda ütüleyin.

Hangi kumaş nasıl ütülenmeli?

Fitilli kadife ve kadife: Kalın bir örtüyü ütü masasına yerleştirin. Giysinin içini dışına getirin ve ütüleyin. Zor ütülenen bölgeler için dikey buhar uygulayın.

Pamuk: Kumaşı düz yüzünden buharlı ya da kuru ütüleyin. Koyu, tok renklerle çalışırken, parlamayı önlemek için malzemeyi ters yüz edin.

Süsleme ve dantel: Danteli havlu kumaş üzerine yerleştirin. Buhar uygulayın, bastırmayın.

Örgü: Örgülerin kıvrımlarında ve örneklerinde, ütüyü doku boyunca hareket ettirerek dokuları germemek önemlidir. Bunun yerine ütüyü kaldırıp bastırmalısınız.

Metalik: Isıdan kaçının! Soğuk ütüyle hafifçe bastırın ve ince bir ütü bezi kullanın.

Havlu ve tüylü kumaşlar: Kumaşı, destekli bir yüzeye yerleştirin ve bastırmadan buhar fışkırtma özelliğini uygulayın.

Polyester: Polyester doğal bir doku değildir ve daha düşük bir erime noktasına sahiptir. Sıcaklık ayarları için etiketleri kontrol edin.

Kırışıkları azaltmak için ne yapmalı?

Giysileri ütüledikten hemen sonra asın. Kolalı ütüleme yaparken önce kumaşın iç kısmına su püskürtün, sonra kumaşın ütüden evvel her kısmının suyu emebilmesi için kumaşı elinizde toparlayın. Ütünün ısısını kontrol edin. Eğer kumaşa ütüyü temas ettirdiğinizde cızırtı sesi çıkarıyorsa, ısıyı düşürmeniz gerekir.

Neden uzunlamasına ütülemek gerekir?

Dairesel hareketler kumaşın esnemesine sebep olacağı için bu tür hareketlerden sakının. İnatçı kırışıklıklar için uzunlamasına buharla ütüleyin.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:35
  1. ütü
  2. ütü yapma
  3. ütü yapmanın püf noktaları

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