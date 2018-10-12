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Hanımlarda ‘boğaz’ tehdidi

Çeşitli vesilelerle günler yapıp bir araya gelen ev hanımları, boğazlarına hakim olamayınca sağlıklarını tehlikeye atıyor.

12 Ekim 2018 Cuma 14:41
Hanımlarda ‘boğaz’ tehdidi


‘Can boğazdan gelir’, ‘Bir dirhem et bin ayıp örter’, ‘Tabağında yemek bırakma arkandan ağlar”.. Ve annelerimiz ellerinde tabakla ‘Aman son lokmanı da ye aç kalma’ diyerek peşimizden koşturmadı mı? Peki şimdi.. Biz kendi kendimizi tehlikeye atmıyor muyuz.

Ev hanımları niye kilo alır?

Ev hanımları; mutfakta geçirilen sürenin uzun olması ve bu esnada sık sık atıştırmalar yapılabilmesi,

Beş çaylarında yüksek yağ ve şeker içeren kek, pasta, börek ve diğer hamur işleri yemek,

Kabul günlerinde hazırlanan çok çeşitli ve bol kalorili besinler, pastalar, börekler.

Ev işlerinin büyük çoğunluğunun gelişen teknoloji yardımı ile yapılması,

Fiziksel aktivitenin yetersizliği sebebiyle kilo alıyor.

Eğitim, gelir düzeyi, sosyal durum, doğum sayısı, diyabet gibi çeşitli faktörler de obezite oranlarına etki etmekte..

Obezite, hipertansiyon, kan yağlarında artış, şeker hastalığında artış ve kalp hastalıklarında artış gibi problemleri de beraberinde getirmekte..

Durum vahim!

Amerika’da nüfusun neredeyse % 60’ı obez. Bir o kadar da kilo sorunu olan var. Ülkemizde obezitenin yaygınlığını gösteren son çalışmalarda, 30 yaşını aşkın erkeklerin %13 ile % 25’inde; kadınların % 35 ile % 44’ünde obezite belirlenmiş durumda.

Böyle devam ederse 2015'te kadınların yüzde 46, 2020’de yüzde 49 ve 2025’te yüzde 50'sinde bu rahatsızlık görülecek.

Hareketsizlik dert!

Türkiye’de obezite bölge bazına indirgediğinde; en az obez yoğun et tüketimi olmasına rağmen Doğu Anadolu Bölgesi’nde.. Obezite gelişmiş kentlerde daha çok görülüyor. Çünkü insanlar oturarak çalışıyor ve daha az hareket ediyorlar. Biraz tuzu kuru olan ev hanımı “gündelikçi” çalıştırıyor evinde. Oysa hareketsizlik obeziteyi geliştirdiğini bilmeli. Ev işleri ise “yorulmak” değil artık; hekimler dahi söylüyor:

“Aman evişi yapın. Gündelikçi gelse bile siz oturmayın. Hareketli olmak kanserden korunmanın en pratik yolu..”

Zayıflama hapları

İnsanların sağlığı üzerinden kazanan bir sektör var. Doktor kontrolü ve onayı olmaksızın zayıflama hapları kullanan bazıları, ‘Bunlar hızlı bir şekilde kilo verdiriyor, ben canımın istediğini yerim, bundan da alırım.’ diyor.

Bu son derece yanlış. Sağlık açısından çok ciddi riskler söz konusu. Çünkü bu tür zayıflama hapları, yasaklanmış; bağımlılık yapan ve sempatik sinir sistemini aşırı çalıştıran maddeler içeriyor. Kalp hastalarında ritm bozuklukları yapıyor, kalp krizi riskini ortaya çıkarıyor; zihni geçici olarak açıyor, geçici kilo vermeyi sağlıyor. Bu ilaçlarla kişi önce hızlı kilo veriyor. Sonra hızlı verilen kilo hızlı alınıyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 14:41
  1. zayıflama
  2. fazla yeme
  3. kilo

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