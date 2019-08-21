Hanımlar artık mutfak giderleri çay çöpleriyle tıkanmayacak!

Çay kültürümüzde bambaşka bir öneme sahiptir. Çay olmadan sohbetler de olmaz yemekler de yenmez. Kimi çayını tavşankanı içer kimi çok açık. Elbette, yeni nesil ise anne usulü soğuk çaylardan vazgeçemez oldu. Kısacası kim nasıl içerse içsin, evlerde çay demlenmeden gün sona ermez.

Zahmetli bir iş

Çayı içmesi güzel olsa da sonrası biraz zahmetlidir. Çay kullanılan bardaklara ve demliğe koyu lekelerin yayılmasına yol açar. Hanımlar bu zorlu lekelerden karbonat ve sirke ikilisiyle kurtulmayı başarır. Ancak kuru çayı demlikten boşaltırken yaşanan sorunla başa çıkmak gerçekten güç. Demlikte kalan çay tozlarını boşatması da su altında akıtması da zordur. Çöpe çayı boşaltıp demliği akıttığınızda lavabonuz genellikle tıkanır. Eller devreye girer ve tıkanıklığı açmaya çalışır. Giderden kaçanlar ise zaman içinde ciddi tıkanıkların yaşanmasına neden olur. Ee, ben hazır demlik poşet çaylardı almayı istemiyorum ama yine de çay çöpüne bir çözüm bulun diyorsanız; size şahane bir öneriyle geldik. Evinizde kendi poşet çaylarınızı hazırlamaya ne dersiniz? Hem bu yöntem sayesinde çaylarınıza dilediğiniz aromaları da ekleyebilirsiniz.

Ev yapımı poşet çay nasıl hazırlanır?

Poşet çay hazırlarken öncelikle hangi malzemeyi kullanacağınıza karar vermelisiniz. Bu işlem için kağıt kahve filtresi ya da tülbent kullanabilirsiniz.

Kağıt kahve fitresinin oval yanlarını kesin. Ortaya bir dikdörtgen çıkarın.

Kağıdın tam ortasına 1 yemek kaşığı ya da daha az çay koyun.

Kağıdı önce uzun ince bir şekilde katlayın.

Elde ettiğiniz uzun ruloyu ortadan katlayın.

Kağıdın fazla kısmını kesin.

Isıya dayanıklı ipleri poşete zımbalayın.

Aynı işlemi tülbent ile yapacaksanız; zımba kullanmanıza gerek yok. Tülbendi iple bağlamanız yeterli olacaktır.