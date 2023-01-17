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Gündem Hani yargı Erdoğan’ın iki dudağı arasındaydı? İlker Başbuğ paçayı kurtardı
Gündem

Hani yargı Erdoğan’ın iki dudağı arasındaydı? İlker Başbuğ paçayı kurtardı

AK Parti ve FETÖ'nün siyasi ayağı hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ beraat etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 13:30:00 -
Hani yargı Erdoğan’ın iki dudağı arasındaydı? İlker Başbuğ paçayı kurtardı

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'a, terör örgütü Fethullah Gülen yapılanmasının siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle milletvekilleri tarafından açılan dava sonuçlandı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın, Başbuğ hakkında, 'kamu görevlilerine hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davada mahkeme kararını verdi.

Mahkeme, Başbuğ'un açıklamalarının suç duyurusunda bulunan milletvekillerinin doğruda hedef almadığına ve kanunda suç olarak tanımlanmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

Başbuğ, Ocak 2020'de Haber Global konuk olduğu programda, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki 'asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması'na ilişkin maddeyi hatırlatmış ve şunları söylemişti:

"FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkar olur. Bunun yargının çıkarması ve siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım. 26 Haziran 2009'da yasalar torba yasa olarak gündeme getiriliyor. Bu TSK ile ilgili bir kanun teklifi. Bu yasa 25 Haziran'ı 26'sına bağlayan gece yarısı oluyor. Bu yasa ile kimsenin haberi yok, biz bundan 26 Haziran sabahı 2009'daki toplantıda haberimiz oluyor. Bahsedilen yasa teklifi askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Bu bir kere anayasaya aykırı. Bu tamamen ne için Dursun Çiçek için. Bu olay medyada "AK Parti ile cemaati bitirme planı" algısı olarak yapıldı. Sivil şahıslar her durumda askeri yerlerde yargılanmaz Özel yetkili mahkemelerde yargılanır. Kayseri'de biz bir olay yakalamıştık Hava İkmal Bölge Komutanlığı'nda astsubay yakaladık. Flaş bellek ayarlıyorlar. Burada sivillerden yardım alıyorlar. 14 Nisan 2009'da 'FETÖ ile mücadele edeceğim' dedim. Bu kanun teklifini kim hazırladı, tamamen FETÖ ile ilgili bu araştırılsın."

Muhalif bir tavır takınan kemalist İlker Başbuğ'un beraat etmesi, "Yargı Erdoğan'ın iki dudağı arasında" diyerek ortalığı birbirine katan muhaliflerin boş söylemlerde bulunduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

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