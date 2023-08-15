Hani sanat baskı altındaydı! Ateist İlyas Salman yeniden kafayı çıkardı
Seçimlerde vatandaşlardan şamarı yiyen ateist İlyas Salman, yeniden kafayı çıkardı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Ateist İlyas Salman, Tunceli’nin Ovacık ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüştü.
Hani sanat baskı altındaydı!
Oyuncu parçası Salman'ın kentte çekimleri devam eden ‘Oyuna Geldik’ isimli filmde rol alacağı öğrenildi.
Vatandaşlar, "Hani sanat baskı altındaydı!" sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını hedef alan muhaliflere tepki gösterdi.
Vatandaştan şamarı yedi, sandıktan çıkmadı
Ateist İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) İstanbul milletvekili adayı olmuş ve seçilememişti.
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