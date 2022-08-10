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Siyaset Hani oralar siyaset yeri değildi! İmamoğlu cemevinde coştukça coştu
Siyaset

Hani oralar siyaset yeri değildi! İmamoğlu cemevinde coştukça coştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cemevi ziyareti yapmasını, "Cemevleri siyaset yeri değildir" diye eleştirmeye kalkışan CHP'liler, şov için gittikleri cemevlerinde siyaset yapmaya kalkıyor!.. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cemevlerinin ibadethane olduğunu savundu ve tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 13:43:00 -
Hani oralar siyaset yeri değildi! İmamoğlu cemevinde coştukça coştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Muharrem orucunun 10'uncu ve aşure gününde, Bağcılar Cemevi'nde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi.

Siyasi şova soyunan İmamoğlu, "Cemevlerimiz, Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesidir. Eşit hizmet, eşit vatandaş anlayışıyla, Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerine dönük her türlü hizmet almalarında ‘mış’ gibi yapmayıp, gerçekten bu duyguyu kabul ederek, hissederek, onların yanında olarak, onların ihtiyaçlarına koşmaya hepinizin huzurunda bir kez daha söz veriyorum" dedi.

Cemevi'nde siyasi propaganda yapmaya kalkan İmamoğlu'na sosyal medyada tepki yağdı.

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