Hani helalleşiyordunuz! Erdal Atabek öldü Özgür Özel'den jet hızında mesaj

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Cumhuriyet yazarı Erdal Atabek öldü. İslami değerlere hasım olan Atabek, Diyanet’in bir şenliğinde küçük kız çocuklarının başlarını örtmesi karşısında zıvanadan çıkmıştı.

Adeta kırmızı görmüş boğaya dönen Atabek, Türkiye’yi korumanın, başörtüsü ve dinî eğitimle mücadele etmekten geçtiğini ima edebilecek kadar haddini ve boyunu aşmıştı.

Erdal Atabek için jet hızında mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Atabek için jet hızında taziye mesajı yayınladı.

Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"TTB Başkanlığı, SSK Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet aydınını, Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Hani helalleşiyordunuz!

Başörtüsü ve katsayı zorbalığıyla hayatı karartılan 28 Şubat mağdurları, kapısına zincir vurulan imam hatiplilere “Geçmişte bizim de hatalarımız oldu. Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldık” mesajı göndererek takıyye yapan CHP'nin 'helalleşme' zırvalığı havada kalmış oldu.