  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hani engelleniyordun! Ekrem İmamoğlu, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti “Verimli bir görüşme gerçekleştirdik”
Gündem

Hani engelleniyordun! Ekrem İmamoğlu, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti “Verimli bir görüşme gerçekleştirdik”

Yeniakit Publisher
2023-07-13 09:23:00 -
Hani engelleniyordun! Ekrem İmamoğlu, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti "Verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görüşmeyle ilgili Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

 

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek İstanbul’un deprem başta olmak üzere planlama, kentsel dönüşüm, müsilaj ve çevre sorunlarıyla ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hayati konularda sıkı bir işbirliğine hazırız."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu?
İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu?

Medya

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu?

İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Herkes birbirine "Bu doğru mu" diye soruyor
İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Herkes birbirine "Bu doğru mu" diye soruyor

Medya

İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Herkes birbirine "Bu doğru mu" diye soruyor

İmamoğlu'nun yakın çevresinden "yeni parti" çıkışı
İmamoğlu'nun yakın çevresinden "yeni parti" çıkışı

Siyaset

İmamoğlu'nun yakın çevresinden "yeni parti" çıkışı

Ekrem İmamoğlu iflas etti
Ekrem İmamoğlu iflas etti

Siyaset

Ekrem İmamoğlu iflas etti

Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na olay gönderme
Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na olay gönderme

Gündem

Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na olay gönderme

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23