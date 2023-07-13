Hani engelleniyordun! Ekrem İmamoğlu, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti “Verimli bir görüşme gerçekleştirdik”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görüşmeyle ilgili Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek İstanbul’un deprem başta olmak üzere planlama, kentsel dönüşüm, müsilaj ve çevre sorunlarıyla ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hayati konularda sıkı bir işbirliğine hazırız."



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