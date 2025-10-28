Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Türkiye’de emekliler konusundan muhalefet partilerinin sık sık örnek göstererek alım güçlerinin yüksek olduğunu ve her yaz dünyanın bir çok ülkesini gezdiklerini anlattığı Alman emeklilerin yüzde 13’ünün geçinebilmek için çalışmak zorunda olduğu ortaya çıktı.

Federal İstatistik Dairesi'nin 2024 verilerine göre, 65-74 yaş grubundaki emeklilerin yüzde 13'ü çalışırken, erkeklerin yüzde 16'sı, kadınların ise yüzde 10'u emekli olmalarına rağmen iş yaşamını sürdürüyor.

Yaş ilerledikçe çalışma oranı düşüyor. 65-66 yaşındakilerin yaklaşık yüzde 18'i çalışmaya devam ederken, 73-74 yaş grubunda bu oran yüzde 8'e geriliyor.

Çalışan emeklilerin yaklaşık yarısı düşük saatli işlerde istihdam ediliyor. Haftalık çalışma süresi 10 saatin altında olanlar yüzde 39, 10-20 saat çalışanlar yüzde 26 oranında. 20-30 saat çalışanlar yüzde 12, haftalık 40 saatin üzerinde çalışanlar ise yüzde 14 seviyesinde bulunuyor. Almanya'da genel uygulamaya göre haftalık çalışma süresi 40 saat.