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Gündem Hani Atatürk yoksa, siz de yoktunuz?
Gündem

Hani Atatürk yoksa, siz de yoktunuz?

Yeniakit Publisher
2024-01-05 15:47:00 -
Hani Atatürk yoksa, siz de yoktunuz?

Avukat Yaşar Baş, dün İsrail takımı ile oynanan maçtan görüntüler paylaşarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derdinin Atatürkçülük veya milliyetçilik değil, Mustafa Kemal istismarı olduğunu resmen kanıtladı. Dün İsrail takımı ile Fenerbahçe arasında oynanan basketbol maçında Euro Lig’in emrine uyarak Litvanya’ya giden ve maçın İstanbul’da oynanmamasına ses çıkaramayan Ali Koç, ayrıca maçta Mustafa Kemal ile ilgili hiçbir şey kullanmadı. Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçında, “Atatürk yoksa biz de yokuz” deyip kendince rest çeken Koç’un bu tavrı büyük tepki çekti.

Avukat Yaşar Baş da maçtan görüntüler paylaşarak Fenerbahçe yönetimine seslendi.

X hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Baş, şunları yazdı:

Fotoğraflar aşağıda… İsrail takımı ile maç formasının önünde Atatürk resmi yok. KOÇ Grubundan BEKO reklamı var?… Saha kenarında KOÇ Grubu firmaları BEKO, FİAT, OPET reklam panoları var… Atatürk’ün fotoğrafı da, sözleri de yok… Eeeee… Hani Atatürk yoksa, siz de yoktunuz?????

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