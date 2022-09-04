Hangisi yalan söylüyor? Fatih Altaylı ve Garo Paylan arasında tapu kavgası

HDP Milletvekili Garo Paylan Van'daki Varakavank Manastırı'nın tapusunun Fatih Altaylı'ya ait olduğunu söyledi. Paylan'ı yalanlayan Fatih Altaylı ise "Benim adıma böyle bir tapu yok. Garo Paylan yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

HDP Milletvekili ile Fatih Altaylı, Van'daki Varakavank Manastırı tapusu üzerine kavgaya tutuştu. Yukarı Bakraçlı köyünde yer alan Varakavank Manastırı hakkında konuşan Paylan, şu açıklamalarda bulundu:

Bölgenin en önemli yapılarından biri olan Varakavank Manastırı neden restore edilmiyor? Çünkü, manastırın restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan başvuruda genellikle 'Orası özel mülk. Biz işlem yapamayız' cevabı ile karşılaşılıyor. Manastırın kime ait olduğu araştırılınca tapusunun Gazeteci Fatih Altaylı’ya ait olduğu anlaşılıyor.

"Garo Paylan yalan söylüyor"

HDP'li Paylan'ın iddialarına ilişkin Odatv'ye açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı ise Paylan'ın yalan söylediğini belirterek şöyle konuştu:

Benim adıma böyle bir tapu yok. Dedemin adına böyle bir tapu var. Dedemin tak mirasçısı ben değilim. Benden başka mirasçıları da var. Ben bu mirasçılardan çoğuyla görüşmüyorum. Bu yerin 58'te 1'i benim ben bunu vermeye hazırım. Diğer hissedarlardan da alsınlar haklarını istedikleri restorasyonu yapsınlar.

"Diğer hissedarlarla da görüşmeleri lazım"

Fatih Altaylı bu konuyla ilgili daha önce 'Soros artığı' Osman Kavala'nın da kendisiyle görüştüğünü vurgulayarak, "Osman Kavala da bu konuyla ilgili benle görüştü. Ona da bu durumu anlattım. Ben kendi hissemi vermeye hazırım, ama benim vermemle olmuyor. Diğer hissedarlarla da görüşmeleri lazım" dedi.