Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Salgında birinci yıla yaklaşırken bir yandan kısıtlamalara uyulurken bir yandan da aşılama çalışmaları sürüyor. Peki, korona yasakları ne zaman bitecek?

Hangi yasaklar kalkacak? Hangi ilde hangi yasak kalkacak?

Normalleşme adımları konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bunun için milletimden sabır istiyorum. Sadece bizim normalleşme adımları atmamız da yetmiyor. Yakın ekonomik ve insani ilişkilerin bulunduğu Avrupa ile yürümesi şart” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimde ilk adımları atmaya başladık. 1 Mart'tan itibaren diğer alanlarda da kriterleri karşılayan illerimizde adımlar atılmaya başlanacaktır. Vatandaşlarımızdan seyir durumunu yakından takip etmek suretiyle bir an önce normalleşme kriterine ulaşılmasını sağlamalarını bekliyorum. Aksi halde vaka ve ölüm sayılarını hedef seviyelerin altına düşürerek salgını tamamen yenmekte zorlanırız” diye konuştu.

1 Mart’ta hangi şehirlerde, hangi kısıtlamaların kaldırılacağı henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.