Brezilya'ya uçuşlar durdu mu? İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasak durumda. Son olarak listeye başka ülkeler de dahil oldu. Peki, hangi ülkelere uçuş yasak?

Hangi ülkelere uçuş yasak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs vakalarınını arttığı Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların durduğunu açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" dedi.