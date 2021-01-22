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Yaşam Hangi ülkelere uçuş yasak?
Yaşam

Hangi ülkelere uçuş yasak?

Brezilya'ya uçuş yasağı var mı? Türkiye mutasyonlu koronavirüs görülen ülkelerle uçuş yasağını sürdürüyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Peki, hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasak?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 20:19:00 -
Hangi ülkelere uçuş yasak?

Brezilya'ya uçuşlar durdu mu? İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasak durumda. Son olarak listeye başka ülkeler de dahil oldu. Peki, hangi ülkelere uçuş yasak?

Hangi ülkelere uçuş yasak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs vakalarınını arttığı Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların durduğunu açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" dedi.

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