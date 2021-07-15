Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 25 Haziran’dan itibaren 18 yaş ve üstü için aşı randevu sistemi açıldı. Geçtiğimiz hafta içinde ise aşılama yaşı 16’ya indirildi. Peki, çocuklar ne zaman aşı olacak?

Hangi ülkeler çocuklara korona aşısı yapıyor? Çocuklar korona aşısı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada kronik hastalıkları bulunan çocuklara aşı uygulanabileceğini diğer yaş grupları içinse Bilim Kurulu’nun örnekleri, çalışmaları incelediğini belirtmişti. 16 yaş altının ne zaman aşı olacağına ilişkin bir açıklama henüz bulunmuyor. ABD, Kanada, İsrail gibi pek çok ülke çocuklara da korona aşısı uyguluyor. Japonya’da da önümüzdeki günlerden itibaren 12 yaş üstü çocuklara aşı yapılmaya başlanacak.

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