  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Samsun Valisi Dağlı’dan 15 Temmuz açıklaması
Süleyman Soylu'dan 15 Temmuz mesajı
Rusya'dan İngiltere'ye sert uyarı
Bakan Koca'dan 15 Temmuz mesajı
Sağlık Hangi ülkeler çocuklara korona aşısı yapıyor? Çocuklar korona aşısı olacak mı?
Sağlık

Hangi ülkeler çocuklara korona aşısı yapıyor? Çocuklar korona aşısı olacak mı?

Çocuklara ne zaman korona aşısı yapılacak? Türkiye'de 25 Haziran itibariyle aşılama yaşı 18'e indi. Son dönemde 16 yaş üstü bazı vatandaşlar için de randevu sisteminin açıldığı hekimler tarafından belirtiliyor. Peki, Türkiye'de çocuklara korona aşısı yapılacak mı? Hangi ülkelerde çocuklara aşı yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-15 09:50:00 -
Hangi ülkeler çocuklara korona aşısı yapıyor? Çocuklar korona aşısı olacak mı?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 25 Haziran’dan itibaren 18 yaş ve üstü için aşı randevu sistemi açıldı. Geçtiğimiz hafta içinde ise aşılama yaşı 16’ya indirildi. Peki, çocuklar ne zaman aşı olacak?

Hangi ülkeler çocuklara korona aşısı yapıyor? Çocuklar korona aşısı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada kronik hastalıkları bulunan çocuklara aşı uygulanabileceğini diğer yaş grupları içinse Bilim Kurulu’nun örnekleri, çalışmaları incelediğini belirtmişti. 16 yaş altının ne zaman aşı olacağına ilişkin bir açıklama henüz bulunmuyor. ABD, Kanada, İsrail gibi pek çok ülke çocuklara da korona aşısı uyguluyor. Japonya’da da önümüzdeki günlerden itibaren 12 yaş üstü çocuklara aşı yapılmaya başlanacak.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay