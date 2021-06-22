Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında süren çalışmalarla deniz kıyılarımızdaki müsilaj temizliği sürüyor. Toplamda 13 günde 4 bin 929 metreküp müsilaj temizlendi. Ancak henüz kıyılar müsilajdan tamamen arınmış durumda değil. Denize girecek olan vatandaşlar için yetkililerden müsilaj uyarısı geldi. Peki, Hangi plajlarda denize girmek yasak? Müsilaj yasağı olan plajlar hangileri?

Müsilaj yasağı olan plajlar hangileri?

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj Darıca ve Şarköy sahillerinin de deniz salyasıyla kaplanmasına neden oldu. Müsilaj nedeniyle Darıca'nın bir bölümünde denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Şarköy'de ise mavi bayraklı plajlara 'müsilaj nedeniyle denize girmeyin' tabelaları koyuldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahiller, müsilajla kaplanırken, Cevher Dudayev Sahili’nde denize girmek yasaklandı.

İzmit Körfezi’nde müsilaj etkili olurken, Darıca sahilleri de deniz salyasıyla kaplandı. Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yeniden müsilaj, ortaya çıktı.

Darıca’da Cevher Dudayev Parkı’nın bulunduğu sahil kesiminde denize girilmemesi için tabelalar koyuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca sahiline ‘Denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar koydu. Zabıta ekipleri ayrıca araçlardan 'Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır' diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahildekileri denize girilmemesi konusunda uyardı.

Darıca Bayramoğlu sahilinde ise sudan numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre karar verileceği belirtildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de müsilaj nedeniyle Şarköy ilçesinde bulunan mavi bayraklı 6 plaja"Tüm halkımıza önemle duyurulur' başlığını taşıyan levhalar asılarak denize girmemeleri yönünde uyarı levhaları astı.

Levhalarda, "Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle mavi bayraklı plajlarımız; bakanlıklar tarafından bilimsel olarak müsilajın denize girenlerin sağlığı üzerine etkileri belirlenerek açıklanana kadar faaliyet göstermeyecek ve bu plajlarda can kurtaran dahil hizmet verilmeyecektir. Denize girilmesi halinde tüm sorumluluk denize giren vatandaşlarımızın kendilerine aittir" yazısı yer aldı.