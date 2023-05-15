Hangi partinin oyu arttı-azaldı? 2018 seçimine göre partilerin oy oranları

Türkiye sandık başına gitti, YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı. Peki, bu sonuçlar 2018 seçimleriyle kıyaslandığında nasıl bir durum ortaya çıktı? 14 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Yüzde 50+1 şartı sağlanamadığından seçim 2. tura kaldı. Erdoğan yüzde 49, Kılıçdaroğlu yüzde 45, Sinan Oğan ise yüzde 5 oy aldı.

2018'DE ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜZDE 52,9'DU

2018'de yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59 oy almıştı. Seçimde diğer adayların oy dağılımı ise Muharrem İnce yüzde 30,64, Selahattin Demirtaş yüzde 8,40, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89 olmuştu.

AK Parti 2018 yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil milletvekili genel seçimi sonucuna göre yüzde 42,56 oy aldı. 295 milletvekili çıkardı. AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinde aldığı oy ise yüzde 35,47 oldu. 267 milletvekili çıkardı.

MHP 2018'e göre vekil sayısını arttırdı.

2018 seçimlerinde yüzde 22,65 oy alan ve 146 milletvekili çıkaran CHP'nin 14 Mayıs seçimlerinde oy oranı yüzde 25,23'e, milletvekili sayısı 167'ye çıktı.

İYİ Parti de hemen hemen 2018'e göre vekil sayısı ve oy oranını koruyan partilerden.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP'NİN 2018'E GÖRE OYU SON SEÇİMDE AZALDI

HDP veya Yeşil Sol Parti ise 2018'e göre oy kaybı olan partilerden. 2018'de HDP yüzde 11,70 oy oranı aldı. Yeşil Sol adıyla girilen son seçimlerde bu oran 8,77'ye düştü.