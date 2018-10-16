Hangi oda, ne renk olmalı?

Çocuklarımın odaları ne renk boyanmalı? Eşya renkleri birinin turuncu, diğerinin ise sarı veya kırmızı armut olacak. Oturma odamda bordo koltuklar var. Duvar ve perde ne renk olmalı? Yatak odasının eşyaları kahverengi tonları. Duvarı ve perdeyi ne renk seçeyim? Salonuma henüz eşya almadım. Duvar ve perde rengi ne olmalı? Ayrıca giriş ve koridoru ne renk boyatayım?

Uzmanın tavsiyesi şöyle:

Çocuk odasından başlayalım. Eğer eşya renklerinden biri turuncu diğeri sarı armut olursa duvarda kullanmanız gereken renk leylak rengi. Leylak rengi lila ile mavinin karışımından oluşur. Mavi turuncu rengi lila ise sarı rengi dengeler. Eğer birinin sarı diğerinin kızıl armut olursa bu durumda duvarda çok açık yeşil veya çok açık lila kullanın. Açık yeşil kullanmanız durumda lila aksesuarlar açık lila kullanmanız durumunda ise yeşil aksesuarlar ile enerji dengesi sağlayabilirsiniz.

Oturma odasında olabildiğince açık bir yeşil kullanın. Bordo kırmızı renk ailesinden gelir ve yeşil veya turkuaz renkleri ile enerjisi dengelenebilir.

Bordo biraz ağır ve koyu bir ton olduğu için yeşil ile hem daha hoş duracaktır hem de enerji dengesi daha kolay sağlanacaktır.

Yatak odasında duvarda mavi kullanın. Çünkü kahverengi negatif enerjisi yüksek bir renktir ve yatak odalarında küçük alanlarda çok fazla ahşap eşya olduğu için bu negatiflik rahatsız edici olabilir. Duvarda kullanacağınız mavi bu negatifliği dengeleyecektir. Ayrıca perde ve aksesuarda mavi ile komplemanter olan turuncu rengini kullanabilirisiniz.



Antre ve giriş için önerim her zamanki gibi turkuaz. Turkuaz mavi ile yeşil rengin karışımından oluşur. Her ikisinin enerjisel özelliklerini taşımasının yanı sıra kendine özgü arındırıcı ve dinlendirici bir enerjisi vardır.



Dışarıdan yorgunluk içerisinde evinize geldiğinizde bu etkisini ilk adımınızı atar atmaz gösterir ve yorgunluğunuzun alınmasına yardımcı olur.

Antreler biraz karanlık olduğu için biraz açık bir turkuaz önereceğim.

Salonda ise eşyalarınızda akçaağaç duvarlarınızda ise canlı lila kullanmanızı tavsiye ederim.

Yine koltuk takımında krem kullanın. Mor fuşya leylak renginde kırlentler ve aksesuarlar ile dengeleyin.