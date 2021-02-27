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Yaşam Hangi illerde yasaklar kaldırılacak? Korona yasakları ne zaman nerede kalkıyor?
Yaşam

Hangi illerde yasaklar kaldırılacak? Korona yasakları ne zaman nerede kalkıyor?

Büyükşehirlerde korona yasakları kalkar mı? Uzun zamandır koronavirüs yasakları uygulanıyor. Bazı illerde ciddi anlamda düşüş yaşanırken bazı şehirlerde vakalar yükseliyor. Bu sebeple yerinde karar dönemine geçildi. Vatandaşlar hangi illerde yasakların kalkacağını araştırıyor. Peki, korona yasaklarının kalkacağı iller belli oldu mu? Yasaklar hangi şehirlerde kaldırılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 16:44:00 -
Hangi illerde yasaklar kaldırılacak? Korona yasakları ne zaman nerede kalkıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasakları, işletmelerin kapatılması gibi pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar yasakların nerede ne zaman kaldırılacağını merak ediyor. Peki, korona yasakları ne zaman biter?

Hangi illerde yasaklar kaldırılacak? Korona yasakları ne zaman nerede kalkıyor?

20 Kasım ve 1 Aralık’ta alınan kararlarla 81 ilde çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Kısıtlamalar sayesinde pek çok ilde vakalar düşerken, bazı illerde rakamlar tırmanışa geçti. Hal böyle olunca illere göre normalleşme adımları atılmaya karar verildi. Bu sebeple vatandaşlar hangi illerde normalleşme olacağını merak ediyor.

1 Mart Pazartesi günü Kabine toplantısı yapılacak. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre son durum hakkında bilgilendirme yapacak. Toplantının ardından normalleşmenin başlayacağı iller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

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