Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?
Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller? Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Vatandaşların merak ettiği ‘Sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?’ sorusuna cevap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde kaldırıldı?
Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Böylelikle alınan kısıtlama kararları illerin risk seviyesine göre belirlenecek. Aylardır uygulanan hafta sonu ve hafta içi yasaklarının hangi şehirlerde kaldırılacağı merak konusu. Konu hakkında beklenene açıklama kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Peki, sokağa çıkma yasağı nerelerde kalktı?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek” dedi.
Düşük riskli iller:
Hakkari
Van
Şırnak
Siirt
Iğdır
Ağrı
Bingöl
Diyarbakır
Şanlıurfa
Muş
Bitlis
Batman
Uşak
Orta riskli iller:
Kars
Erzurum
Bayburt
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Malatya
Kahramanmaraş
Gaziantep
Hatay
Adana
Sivas
Yozgat
Nevşehir
Kırşehir
Çorum
Kastamonu
Çankırı
Bartın
Karabük
Ankara
Eskişehir
Afyonkarahisar
Isparta
Denizli
Aydın
Manisa
Bursa
Yüksek riskli iller:
İstanbul
Kırklareli
Tekirdağ
Çanakkale
İzmir
Muğla
Antalya
Bilecik
Kütahya
Düzce
Bolu
Zonguldak
Kırıkkale
Karaman
Mersin
Niğde
Kayseri
Kilis
Artvin
Ardahan
Çok yüksek riskli iller:
Edirne
Balıkesir
Burdur
Sakarya
Konya
Aksaray
Sinop
Samsun
Amasya
Tokat
Ordu
Giresun
Gümüşhane
Trabzon
Rize
Adıyaman
Osmaniye